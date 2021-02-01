Морозы и оттепель: синоптик озвучила прогноз погоды 2 февраля в Украине

2 февраля в Украину принесет антициклон. Поэтому завтра в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, только на южных и восточных областях, будут преобладать дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере страны ночью будет -7-15 градусов, днем -3-7 градусов.

На востоке окажется теплее всего: ночью 1 +4 градуса, днем +5 +7 градусов, но на Харьковщине холоднее, в течение дня +2 +4 градуса.

В центре страны: ночью будет морозно, -3-7 градусов, однако днем ожидается оттепель.

На юге ситуация будет разниться: в Запорожье и на Херсонщине ночью +2 +4 градуса, днем +4 +9 градусов, в Одесской области и в Николаевской области ночью -1-3, днем +2 +4 градуса. В Крыму днем вероятно до +10 +13 градусов.

В то же время на западе Украины ночью 3-6, на Волыни и Ровенщине до -10-14 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла, на Закарпатье до +5 градусов.

В Киеве во вторник 2 февраля будет сухо, пауза от снега. Однако будет морозно, ночью -8-10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем -3-5 градусов.

Стоит напомнить, что ранее украинский Гидрометцентр дал прогноз погоды на февраль 2021 года.