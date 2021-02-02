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"Звучит как анекдот": Зеленский хочет запустить на орбиту собственный спутник

"Звучит как анекдот": Зеленский хочет запустить на орбиту собственный спутник
13:54 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал вывести на космическую орбиту спутник украинского производства до конца 2021 года. Сеть озадачило данное предложение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Урусский.

По его словам, согласно плану Зеленского на околоземную орбиту будет выведен космический аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30" (2-1).

"Подчеркнул (Зеленский - ред.), что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия Независимости Украины", - отметил министр.

По мнению главы государства это вполне реально в случае максимально эффективной работы.

"Наличие подобных космических аппаратов не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами рубежом", - подчеркнул Урусский.

В свою очередь данную идею президента прокомментировали в сети.

Пользователей озадачило, некоторых рассмешило, другие поддержали такую идею, а третьи раскритиковали план запустить спутник к концу 2021 года.

"Откровенно говоря, идея запустить спутник звучит как анекдот. Речь идет о том спутник, уже надцать лет находится "на ответственном хранении" на Байконуре? И опять же, вся инфраструктура по обслуживанию околоземной орбиты осталась в Крыму. Перед запуском пожалуй стоит все же на материковой части Украины построить хотя бы один центр управления полетами", - написал один из пользователей.

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комент фб

Стоит напомнить, что во вторник, 2 февраля в Верховной Раде Украины утвердили санкции президента Владимира Зеленского против Республики Никарагуа.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Спутник, Космос, Владимир Зеленский, Олег Урусский.
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