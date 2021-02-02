"Звучит как анекдот": Зеленский хочет запустить на орбиту собственный спутник

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал вывести на космическую орбиту спутник украинского производства до конца 2021 года. Сеть озадачило данное предложение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Урусский.

По его словам, согласно плану Зеленского на околоземную орбиту будет выведен космический аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30" (2-1).

"Подчеркнул (Зеленский - ред.), что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия Независимости Украины", - отметил министр.

По мнению главы государства это вполне реально в случае максимально эффективной работы.

"Наличие подобных космических аппаратов не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами рубежом", - подчеркнул Урусский.

В свою очередь данную идею президента прокомментировали в сети.

Пользователей озадачило, некоторых рассмешило, другие поддержали такую идею, а третьи раскритиковали план запустить спутник к концу 2021 года.

"Откровенно говоря, идея запустить спутник звучит как анекдот. Речь идет о том спутник, уже надцать лет находится "на ответственном хранении" на Байконуре? И опять же, вся инфраструктура по обслуживанию околоземной орбиты осталась в Крыму. Перед запуском пожалуй стоит все же на материковой части Украины построить хотя бы один центр управления полетами", - написал один из пользователей.

Стоит напомнить, что во вторник, 2 февраля в Верховной Раде Украины утвердили санкции президента Владимира Зеленского против Республики Никарагуа.