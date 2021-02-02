Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Зеленский больше не бенефициар" и другие выводы по итогам вопроса Дубинского
"Зеленский больше не бенефициар" и другие выводы по итогам вопроса Дубинского
Почему Bitcoin будоражит мир и как на нем не прогореть: мнение аналитика
Почему Bitcoin будоражит мир и как на нем не прогореть: мнение аналитика
Соловей озадачил сеть рассказом о "беспрецедентном" давлении на Путина
Соловей озадачил сеть рассказом о "беспрецедентном" давлении на Путина
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит

Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа: как голосовали нардепы

Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа: как голосовали нардепы
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф

Во вторник, 2 февраля в Верховной Раде Украины утвердили санкции президента Владимира Зеленского против Республики Никарагуа.

Об этом сообщили на официальном сайте ВР.

При этом, за проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа" (№4689) голосовали так:

  • "За" проголосовали - 322 депутата,
  • "Против" только - 19,
  • Воздержались - 5,
  • Не голосовали - 37.

Санкции введены сроком на пять лет.

Представляя в парламенте вышеуказанный документ, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что летом 2019 правительство Республика Никарагуа совершило недружественные действия против нашего государства: было введено так называемое почетное консульство Никарагуа на территории оккупированного Крыма.

Стоит напомнить, что ранее в среду, 27 января на заседании Кабинета Министров Украины были введены ряд санкций против России из-за аннексии Крымского полуострова.

В то же время новые украинские санкции против 13 российских авиакомпаний прокомментировал "Телеграфу" доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

Все по теме:

Санкции, Никарагуа, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть
02 Ведущие "Орла и решки" сыграли свадьбу (фото, видео)
03 Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
04 Журналист рассказал правду о сюжете про дворец Путина в Геленджике
05 После исключения Дубинского Арахамия заговорил о возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Звучит как анекдот&quot;: Зеленский хочет запустить на орбиту собственный спутник
"Звучит как анекдот": Зеленский хочет запустить на орбиту собственный спутник
Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве
Стало известно, кто и зачем превратил в СИЗО подземный переход в Киеве
Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа: как голосовали нардепы
Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа: как голосовали нардепы
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь