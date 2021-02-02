Рада утвердила санкции Зеленского против Никарагуа: как голосовали нардепы

Во вторник, 2 февраля в Верховной Раде Украины утвердили санкции президента Владимира Зеленского против Республики Никарагуа.

Об этом сообщили на официальном сайте ВР.

При этом, за проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа" (№4689) голосовали так:

"За" проголосовали - 322 депутата,

"Против" только - 19,

Воздержались - 5,

Не голосовали - 37 .

Санкции введены сроком на пять лет.

Представляя в парламенте вышеуказанный документ, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что летом 2019 правительство Республика Никарагуа совершило недружественные действия против нашего государства: было введено так называемое почетное консульство Никарагуа на территории оккупированного Крыма.

Стоит напомнить, что ранее в среду, 27 января на заседании Кабинета Министров Украины были введены ряд санкций против России из-за аннексии Крымского полуострова.

В то же время новые украинские санкции против 13 российских авиакомпаний прокомментировал "Телеграфу" доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.