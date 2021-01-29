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Россия теряет миллиарды долларов из-за "крымских санкций" от Украины, - экс-постпред в АР Крым

Россия теряет миллиарды долларов из-за "крымских санкций" от Украины, - экс-постпред в АР Крым
09:00 Сегодня Телеграф

Одни лишь "крымские санкции", наложенные Украиной на Российскую Федерацию, обходятся агрессору миллиарды долларов. Поэтому санкционная политика против РФ - важнейший инструмент воздействия. Так прокомментировал "Телеграфу" новые украинские санкции против 13 российских авиакомпаний доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Решение Кабинета министров Украины касательно санкций против ряда российских авиакомпаний не является окончательным. Оно должно быть утверждено решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)", – уточняет эксперт.

Бабин подчеркивает, что такие решения необходимы. Появление этого именно сейчас он поясняет тем, что список авиакомпаний, летающих в оккупированный Крым, постоянно меняется, и среди них появляется "новички".

"Особого ответа РФ ожидать не стоит, так как украинские авиакомпании воздушным пространством, контролируемом Россией, практически не пользуются, – говорит Борис Бабин. – Санкционная политика – это очень важный инструмент воздействия на агрессора, при условии, что с привлечением уполномоченного органа (а именно – Аппарата СНБО) на законодательном и управленческом уровнях будет, наконец, создан как механизм контроля за соблюдением санкций, так и механизм наказания за их неисполнение. В первую очередь это должны быть штрафы и конфискации в административном порядке".

По словам экс-постпреда президента Украины в АР Крым, если брать только "крымские санкции", наложенные на Россию Украиной, то речь о миллиардах долларов.

"Насколько мне известно, сейчас экспертной средой разрабатывается Методика оценки целесообразности применения персональных санкций к лицам, сотрудничающим на оккупированных территориях с российской "администрацией". Вскоре должна состояться ее презентация", – поделился Борис Бабин.

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Напомним, что экс-министр курортов и туризма Крыма, руководитель Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александр Лиев рассказал "Телеграфу" о водных, туристических и экономических проблемах оккупированного полуострова, о том, зачем его захватил Путин, а также – почему нельзя разделять вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Санкции, Кабмин Украины, Оккупация Крыма, Борис Бабин, Авиакомпании РФ.
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