Ветер принесет в Украину потепление: синоптик озвучила прогноз на 3 февраля

Юго-западный ветер принесет потепление 3 февраля в Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня составит +3 +9 градусов, в Запорожской области и в Крыму местами до +10 +12 градусов.

В то же время в северных областях, в течение дня 0 +3 градуса.

3 февраля в западных областях и на севере ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах - снег.

На остальной территории Украины осадков не прогнозируют.

В Киеве в среду 3 февраля - местами небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах будет или гололед, или снежная каша с лужами. Порывистый юго-западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0 +2 градусов.

4 февраля, в четверг, в Украину придет циклон, который вместе с теплой погодой принесет дожди.

А с пятницы 5 февраля, в Украину снова начнет двигаться морозный воздух.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на 2 февраля в Украине.