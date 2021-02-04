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Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

4 февраля православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тимофея, который был любимым учеником апостола Павла.

При жизни святой Тимофей был епископом. В 97 году он открыто выступил против язычников и был побит камнями.

В народе Тимофея называют Полузимником. 4 февраля анализировали погоду и определяли, скоро ли можно рассчитывать на окончание морозов.

4 февраля пчеловоды встряхивали ульи, проверяли пчел. Если они еле слышно жужжали, значит не замерзли. И многие считали, что по жужжанию пчел можно определить, когда придет весна.

Запреты:

  • В этот день категорически запрещается ссориться, конфликтовать и кричать друг на друга.

  • Лучше в этот день обойтись без маникюра и педикюра.

  • Не стоит ходить в этот день в баню.

Народные приметы на 4 февраля:

  • Если днем светит солнце - жди весны раньше

  • Много снега на Тимофея - примета, что будет хороший урожай зерновых

  • Если стекло в доме 4 февраля запотело, а на улице мороз, значит можно ожидать скорого потепления

  • Снегопад на Тимофея предвещает добрый урожай летом и осенью

  • Солнце вышло 4 февраля - быть ранней весне

  • Если началась метель, то такая погода, по примете, продлится как минимум неделю.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какая погода ожидает украинцев 4 февраля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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