Погода не февральская: синоптик удивила прогнозом погоды на четверг

В четверг, 4 февраля, Украину накроет циклон Siegbert, который принесет с собой осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

"Зона осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток. Будут идти именно дожди, потому температура воздуха ожидается явно не февральская: днем +2… +7 градусов, на юге и юго-западе +5….+12 градусов. Прохладнее будет разве что в северных областях 0… +4 градуса", - уточнила она.

Синоптик добавила, что мокрый снег вместо дождей, стоит ожидать на севере страны, а в Карпатах из-за "минусов" на градуснике выпадет снег.

"Циклон редко приходит постепенно, он обычно несется, а, следовательно, и ветер обещает быть порывистым, до сильного. Порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду", - рассказала Диденко.

Что касается Киева, то в столице ожидаются дождь местами с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.