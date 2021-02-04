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Четверг, 04.02.2021
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После дождей ударят морозы: прогноз погоды до конца недели, карта
07:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в ближайшие сутки погоду будут определять атмосферные фронты и теплый воздух атлантического происхождения. Температура воздуха будет плюсовой, ожидаются осадки в виде дождя, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. 

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В четверг, 4 февраля, во всех областях Украины пройдут дожди. Ночью и утром местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0...+5°. Днем в западных областях и южной части до +9°.

В Киеве 4 февраля ожидается дождь и туман. Температура ночью 0...+2°, днем +3....+5°.

Прогноз погоды на 4.02.2021

Прогноз погоды на 4 февраля, фото: meteo.gov.ua

5 февраля в Украине без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег. Во всех областях ожидается понижение температуры - на востоке ночью до -5...-7°. В южных областях ночью около 0°, днем +2...+7° тепла. На дорогах страны гололедица. 

В столице в пятницу без существенных осадков, температура ночью -7...-9°, днем -4...-6°.

Прогноз погоды на 5.02.2021

Прогноз погоды на 5 февраля, фото: meteo.gov.ua

На выходных 6-7 февраля морозы усилятся, ночью -11...-16°, днем -5...-10° мороза, на юге и западе страны ночью -4...-9°, днем 0...-5° мороза. Осадки в виде снега ожидаются на западе и юге страны, на дорогах местами гололедица. 

В Киеве 6-7 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура -6...-11° мороза, днем -3...-8° мороза.

Прогноз погоды на 6.02.2021

Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7.02.2021

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

В начале следующей рабочей недели сохранится холодная погода. 8 февраля на западе и юге пройдет мокрый снег, в остальных областях небольшой снег. Температура -10...-12° мороза, днем -5...-7° мороза.

В столичном регионе ожидается снегопад, температура ночью -9...-11°, днем -5...-7°.

Прогноз погоды на 8.02.2021

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, в Киеве за прошедший месяц зафиксировали девять температурных рекордов. Самой холодной была среда 20 января, тогда столбик термометра опустился до отметки в -20,2°С, однако уже спустя четыре дня, 24 января, была зафиксирована максимальная температура - +8,6 градусов.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Погода, Снег, Морозы, Прогноз погоды.
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