В Украину вернутся морозы и гололед: появился новый прогноз

В пятницу 5 февраля в Украине ожидается очередное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, 5 февраля в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7-12 градусов, днем до -3 -9 градусов.

На остальной территории в течение дня ожидается от 4 мороза до 2 тепла, в южной части +3 +6 градусов.

При этом, ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым, на востоке с штормовыми порывами.

В ночь на 5 февраля дожди пройдут в восточных областях, в Днепропетровской области и Запорожье.

Однако уже в пятницу днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки, поэтому будет сухо, только в Карпатах возможен небольшой снег.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.

В Киеве 5 февраля будет очень скользко. Осадков не прогнозируют. В ночь на 5 февраля температура опустится до -5 -7 градусов, днем в пятницу ожидается -3 -5 градусов.

Стоит напомнить, что ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды в Украине до 8 февраля.