"Минздрав потратит миллионы на изучение геев": в сети разоблачили очередной фейк

В Украине в СМИ уже несколько дней обсуждают информацию о том, что Министерство здравоохранения якобы потратит из бюджета 10 млн грн на "изучение поведения геев". Новость разошлась в соцсетях, где возмутились: в Украине не хватает денег на вакцину, а власть собралась изучать гомосексуалов. На самом деле подобные исследования проводятся еще с 2004 года и полностью финансируются за счет американской программы PEPFAR.

Об этом сообщили OBOZREVATEL.

По их словам, исследования проводят только с одной целью – сократить масштабы распространения ВИЧ в стране.

Изучают геев?

На самом деле изучают не только геев, но и наркозависимых, украинцев, которые предоставляют сексуальные услуги. Всех тех, кто традиционно имеет более высокие риски стать ВИЧ-инфицированными, следует из техспецификации тендера. Наркозависимые могут заразиться через иглы, те, кто предоставляет секс-услуги, из-за несоблюдения правила защиты, а геи – потому что реже используют презервативы, чем гетеросексуалы.

С января по декабрь 2020 года в Украине выявили 15 659 ВИЧ-позитивных людей. Из них 9191 инфицировались гетеросексуальным путем (разнополый секс), 393 гомосексуальным (однополый секс). И 5960 – путем инъекций наркотиков.

Цена исследования и кто заплатит?

Исследование действительно обойдется в более чем 10 млн грн. Оно пройдет по всей территории страны, необходимо лично опросить всех участников, нанять социологическую компанию, которая создаст специальную выборку, забрать и изучить их кровь (чтобы понять, есть ли у них инфекция).

В будущем собранную информацию используют для профилактики, оценки реального количества зараженных, разработки программ по противодействию заражения. Деньги на исследование дали США в рамках инициативы президента США по предоставлению помощи по борьбе с ВИЧ/CПИД. А так как в Украине темпы распространения этой инфекции одни из самых высоких в Европе, деньги получила и наша страна.

Так, заказчиком услуг является Центр общественного здоровья Минздрава. Но из бюджета на это не потратят ни копейки. Деньги тратят через тендер только для того, чтобы создать конкуренцию и избежать завышенных цен. Ну и так требует закон.

Стоит напомнить, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов попал в скандал из-за заявления о том, что он, президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль могут получить вакцину от коронавируса первыми и для этого придется вносить коррективы в план вакцинации.