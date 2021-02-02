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Вторник, 02.02.2021
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Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине

Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что он, президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль могут получить вакцину от коронавируса первыми и для этого придется вносить коррективы в план вакцинации

"Представленный Минздравом план вакцинации от коронавируса населения перепишут, чтобы президент, премьер-министр и министр здравоохранения имели возможность вакцинироваться одними из первых. Они - не входят в группу риска, а потому в первую очередь вакцинировать их нельзя. Максим Степанов сказал, что вакцинация первых лиц будет способствовать популяризации вакцинации среди других людей", - отреагировал на это заявление журналист Евгений Куксин

В свою очередь шеф-редактор lb.ua Соня Кошкина (Ксения Василенко) напомнила, что Шмыгаль обещал вакцинироваться во второй или третьей волне за свои деньги. 

"Степанов "исполнил", как и обычно, от себя - никого не спросив и ни с кем не посоветовавшись. Именно поэтому его слова потом так часто вынужденно опровергают. В данном конкретном случае - минус пару процентов к рейтингу власти. Силами одного только Степанова", - написала она. 

Как сообщалось ранее, рейтинг Зеленского в 2021 году упал до 13,4%

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Все по теме:

Минздрав, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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