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Вторник, 02.02.2021
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План вакцинации от ковида хотят изменить ради Зеленского и Шмыгаля: что об этом известно

План вакцинации от ковида хотят изменить ради Зеленского и Шмыгаля: что об этом известно
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф

Министерство здравоохранения не исключает возможности  изменения плана вакцинации от коронавируса в Украине для того, чтобы руководство Украины, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль могли сделать прививки.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданок з 1+1".

"Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться", - отметил он.

По его словам, это связано с тем, что сам план вакцинации не предусматривает прививки органов власти.

Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации, - уточнил министр.

Также Степанов признался, что и сам намерен делать прививку. Готов это сделать, по его словам, и президент Владимир Зеленский - чтобы собственным примером показать важность вакцинации.

Как сообщал "Телеграф", Ляшко рассказал, как будет осуществляться запись на вакцинацию от коронавируса, а также анонсировал запуск сайта, на котором украинцы смогут узнать актуальную информацию о вакцинах и вакцинации.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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