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Какой праздник 5 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 5 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

5 февраля православная церковь почитает память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. К Клименту стекались люди для исцелений, наставлений и Крещения, позже к нему присоединился Агафангел, который стал его учеником. Вместе они исцеляли жителей города, крестили и наставляли их.

В свое время, Климент и его ученик Агафангел подверглись пыткам за свою веру от язычников. Но, несмотря ни на что не отказались от Христа.

5 февраля много внимания уделяли домашним хлопотам. Хозяева проверяли запасы хлеба, считая, хватит ли оставшегося до нового урожая, не придется ли семье голодать. Приводили в порядок погребы и хранилища.

Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек.

Запреты:

  • Запрещается жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

  • Беременным нельзя в этот день стоять на пороге.

  • Не стоит излишне веселиться и танцевать в эту пятницу.

  • Не следует лениться и выполнять свою работу абы как.

  • Не рекомендуется выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры.

Народные приметы:

  • Вода поднимается в реке - к морозу.

  • Если в этот день утром кричит синица - к морозу.

  • Кошка лежит брюшком вверх - к оттепели.

  • Белки прячутся в дупло, закрывая в него лаз, - снегопада не будет.

  • Шум от шоссе слышен тише и глуше обычного - к потеплению.

  • Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.

  • Февраль холодный и сухой - август жаркий.

  • Солнечный день - будет ранняя весна.

  • Много снега лежит на земле - год будет урожайным.

  • Много снега в этот день лежит вокруг - к хорошему, урожайному году. Сугробы в поле - к обилию хлеба.

Ранее, “Телеграф” писал, какая погода ждет украинцев 5 февраля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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