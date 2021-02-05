Какой праздник 5 февраля: народные приметы и запреты

5 февраля православная церковь почитает память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. К Клименту стекались люди для исцелений, наставлений и Крещения, позже к нему присоединился Агафангел, который стал его учеником. Вместе они исцеляли жителей города, крестили и наставляли их.
В свое время, Климент и его ученик Агафангел подверглись пыткам за свою веру от язычников. Но, несмотря ни на что не отказались от Христа.
5 февраля много внимания уделяли домашним хлопотам. Хозяева проверяли запасы хлеба, считая, хватит ли оставшегося до нового урожая, не придется ли семье голодать. Приводили в порядок погребы и хранилища.
Хозяйки на Агафия пекли пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек.
Запреты:
Запрещается жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит.
Беременным нельзя в этот день стоять на пороге.
Не стоит излишне веселиться и танцевать в эту пятницу.
Не следует лениться и выполнять свою работу абы как.
Не рекомендуется выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры.
Народные приметы:
Вода поднимается в реке - к морозу.
Если в этот день утром кричит синица - к морозу.
Кошка лежит брюшком вверх - к оттепели.
Белки прячутся в дупло, закрывая в него лаз, - снегопада не будет.
Шум от шоссе слышен тише и глуше обычного - к потеплению.
Если на Агафия ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
Февраль холодный и сухой - август жаркий.
Солнечный день - будет ранняя весна.
Много снега лежит на земле - год будет урожайным.
Много снега в этот день лежит вокруг - к хорошему, урожайному году. Сугробы в поле - к обилию хлеба.
Ранее, “Телеграф” писал, какая погода ждет украинцев 5 февраля.