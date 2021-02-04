"Укрзализныця" попала в скандал с картой "российского" Крыма: все подробности

"Укрзализныця" попала в скандал с картой расположения станций на юго-западном направлении, где аннексированный Крым оказался на территории Южного Федерального округа в России.

На этот факт на своей странице в Facebook указал бывший менеджер "Укрзализницы" Александр Рудоманов.

"Укрзализныця" у вас там с картами используемых Юго-Западной железной дорогой все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ?" – задается вопросами он.

По словам Рудоманова, если ответственным за сайт все равно, "тогда уже карту рамблера давайте запускайте".

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма.