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"Укрзализныця" попала в скандал с картой "российского" Крыма: все подробности

"Укрзализныця" попала в скандал с картой "российского" Крыма: все подробности
21:28 Сегодня Телеграф

"Укрзализныця" попала в скандал с картой расположения станций на юго-западном направлении, где аннексированный Крым оказался на территории Южного Федерального округа в России.

На этот факт на своей странице в Facebook указал бывший менеджер "Укрзализницы" Александр Рудоманов.

"Укрзализныця" у вас там с картами используемых Юго-Западной железной дорогой все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ?" – задается вопросами он.

По словам Рудоманова, если ответственным за сайт все равно, "тогда уже карту рамблера давайте запускайте".

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Укрзализныця, Крым, Скандалы.
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