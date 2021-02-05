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Российской актрисе Глафире Тархановой запретили въезд в Украину: подробности и видео

Российской актрисе Глафире Тархановой запретили въезд в Украину: подробности и видео
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф фото: ГПСУ

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" остановили и запретили въезд на три года российской актрисе, которая незаконно посещала аннексированный Крым во время съемок фильма "Непотопляемая", где исполняла главную роль.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянка прилетела в Киев рейсом из Стамбула.

"Из-за нарушения украинского законодательства русскую пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвращено в страну вылета", - говорится в сообщении.

Согласно перечню актеров, снявшихся в "Непотопляемой", речь идет о Глафире Тархановой.

Отметим, что Глафира Тарханова - российская актриса. Ей 37 лет, у нее есть трое детей. С 2002 года она актриса московского театра "Сатирикон".

Как сообщал "Телеграф", 25 января СБУ внесла в "черный список" бывшую солистку группы "Комбинация" Алену Апину и экс-участницу группы "Стрелки" Юлию Беретту.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 181

Все по теме:

Видео, Фото, Запрет на вьезд, Глафира Трханова.
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