Российской актрисе Глафире Тархановой запретили въезд в Украину: подробности и видео

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" остановили и запретили въезд на три года российской актрисе, которая незаконно посещала аннексированный Крым во время съемок фильма "Непотопляемая", где исполняла главную роль.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянка прилетела в Киев рейсом из Стамбула.

"Из-за нарушения украинского законодательства русскую пограничники привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвращено в страну вылета", - говорится в сообщении.

Согласно перечню актеров, снявшихся в "Непотопляемой", речь идет о Глафире Тархановой.

Отметим, что Глафира Тарханова - российская актриса. Ей 37 лет, у нее есть трое детей. С 2002 года она актриса московского театра "Сатирикон".

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