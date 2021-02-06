Мокрый снег и гололед: чего ждать от погоды в Украине 6 февраля

В субботу, 6 февраля, в западных и южных областях Украины ожидаются существенные осадки в виде снега и мокрого снега.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Для жителей центральных, восточных и северных областей, а также Волыни выходные начнутся с морозной и относительно ясной погоды.

Холоднее всего будет в Полтавской области, там столбик термометра ночью может опуститься до -11...-13 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье, там воздух прогреется до +2...+4 градусов. Однако радоваться не стоит, так как вместе с тем в регион придут дожди.

Относительно тепло будет и в Одесской области, а также в Крыму.

В Киеве ожидается переменная облачность и температура от -4 до -6 градусов днем. Осадков не предвидится.

Также синоптики предупредили о значительной снеголавинной обстановке в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные.