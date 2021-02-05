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Пятница, 05.02.2021
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С украинских дорог могут исчезнуть все рекламные билборды

С украинских дорог могут исчезнуть все рекламные билборды
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф Фото: Бизнес Цензор

Евроинтеграционный комитет парламента Украины одобрил законопроект №4534, которым предусмотрен запрет на "акустическое насилие" на дорогах. 

Как сообщается на сайте Верховной Рады, тем самым в стране может быть запрещена установка наружной рекламы, которая, по мнению авторов документа, отвлекает водителей и препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации. 

Таким образом наружная реклама может быть запрещена:  

  • на пешеходных аллеях и дорожках;
  • на велосипедных дорожках;
  • над проезжей частью автомобильных дорог и на расстоянии в не менее 10 метров от края полосы дорог общего пользования. 

Комитет Рады сделал заключение, что такой закон не будет противоречить международным обязательствам Украины. 

Как сообщалось ранее, парламент на заседании 5 февраля принял во втором чтении закон о введении электронных трудовых книжек.

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Верховная Рада, Реклама, Наружная реклама.
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