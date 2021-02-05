С украинских дорог могут исчезнуть все рекламные билборды

Евроинтеграционный комитет парламента Украины одобрил законопроект №4534, которым предусмотрен запрет на "акустическое насилие" на дорогах.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, тем самым в стране может быть запрещена установка наружной рекламы, которая, по мнению авторов документа, отвлекает водителей и препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации.

Таким образом наружная реклама может быть запрещена:

на пешеходных аллеях и дорожках;

на велосипедных дорожках;

над проезжей частью автомобильных дорог и на расстоянии в не менее 10 метров от края полосы дорог общего пользования.

Комитет Рады сделал заключение, что такой закон не будет противоречить международным обязательствам Украины.

Как сообщалось ранее, парламент на заседании 5 февраля принял во втором чтении закон о введении электронных трудовых книжек.