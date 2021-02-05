Три четверти всех прививок от Covid-19 делают всего в 10 странах, - ВОЗ

Число людей, сделавших прививку от коронавируса, стало больше, чем тех, кто был инфицирован. Но это лишь одна сторона медали.

Внимание на это обратил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, запись которого доступна в Twitter.

"С одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок", - сказал глава ВОЗ.

Однако он указал также на то, что более четверти всех прививок были сделаны в десяти странах мира, на которые приходится около 60% мирового ВВП.

В то же время почти 130 стран, в которых проживает в общей сложности 2,5 миллиарда человек, не получили ни единой дозы вакцины.

В связи с этим, Гебреисус призвал страны, которые уже провели вакцинацию медработников и наиболее уязвимых категорий населения поделиться запасами с другими.

Процент вакцинации населения от COVID-19 в разных странах мира на 1 февраля

Как сообщалось ранее, в посольстве Германии подтвердили, что Украина получит первую партии вакцин от коронавируса в феврале 2021 года.