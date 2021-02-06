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Приложение для доступа к запрещенной в Украине соцсети похищало личные данные пользователей

Приложение для доступа к запрещенной в Украине соцсети похищало личные данные пользователей
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Расширение "VK Unblock", которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети "Вконтакте", содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов пользователей. 

Об этом сообщили в Facebook Национального координационного центра кибербезопасности, который действует при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.). Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-, включая результаты поиска", - говорится в сообщении НКЦК.

При этом, такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, основными из которых были жители Украины, Франции и Бразилии. 

На данный момент это расширение заблокировано Google и Microsoft.

Стоит напомнить, что ранее в социальной сети TikTok заблокировали довольно распространенный среди украинцев хештег #АТО, который набрал миллион просмотров в этой сети.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ВКонтакте, Соцсеть.
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