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В Киеве собираются пикетировать еще незаблокированные каналы, стянули полицию (фото и видео)

В Киеве собираются пикетировать еще незаблокированные каналы, стянули полицию (фото и видео)
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф

В субботу, 6 января, должны пройти новые акции протеста с требованием лишить лицензий телеканалы "Интер" и "НАШ". Силовики планируют не допустить провокаций и потасовок.

С 17.00 у здания телеканала "НАШ" стали собираться представители патриотических организаций. Установили несколько аудио колонок, сообщает telegram-канал "Политика Страны".

Полиция усиленно охраняет здания телеканалов. Пока обстановка спокойная. Дежурит только Нацгвардия. Аналогичная ситуация и возле телеканала "Интер", остановки работы которого требуют соратники Дмитрия Корчинского, информирует telegram-канал "PavlovskyNews".

Журналист канала "НАШ" Максим Назаров на своём telegram-канале также опубликовал видео из-под здания редакции.

Отметим, что ранее ряд националистических организации анонсировали пикет скандальных телеканалов. Среди участников акций организации "Основа будущего", "Правый сектор" и ряд других.

Напомним, в четверг, 4 февраля, протесты у здания канала "НАШ" переросли в стычки и перепалки с полицией и журналистами.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 382

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Протесты, НАШ.
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