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Зеленский поздравил полярников с годовщиной украинской станции "Академик Вернадский"

Зеленский поздравил полярников с годовщиной украинской станции "Академик Вернадский"
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наградил выдающихся украинских полярников за их вклад в научную деятельность в Антарктиде. 

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, награждение произошло в 25-годовщину украинской антарктической станции "Академик Вернадский". 

Отмечается, что орденом Ярослава Мудрого III-степени был отмечен директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, за его усилия в передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей". 

Зеленский и Комиссаренко

Помимо того, орден Ярослава Мудрого V степени посмертно получил глава Центра антарктических исследований в 1993-99 годах Павел Гожик. 

Всего орденами награждено 11 деятелей украинской науки. 

"Верю и уверен, что история "Вернадского", история "украинской Антарктиды" будет продолжаться и будет только успешной. Спасибо нашим полярникам и полярницам за их работу, вклад в науку и укрепления авторитета Украины в мире", - сказал Зеленский. 

Зеленский поздравляет полярников

Как известно, Украина получила антарктическую станцию "Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года после передачи Британией станции "Фарадей". На сегодняшний день, это единственная украинская антарктическая станция. 

Как сообщалось ранее, Google поздравил украинских полярников, посвятив свой новый Doodle 25-летию антарктической станции имени Вернадского.

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Антарктида, Академик Вернадский, Владимир Зеленский.
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