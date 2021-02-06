Зеленский поздравил полярников с годовщиной украинской станции "Академик Вернадский"

Президент Владимир Зеленский наградил выдающихся украинских полярников за их вклад в научную деятельность в Антарктиде.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, награждение произошло в 25-годовщину украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Отмечается, что орденом Ярослава Мудрого III-степени был отмечен директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, за его усилия в передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей".

Помимо того, орден Ярослава Мудрого V степени посмертно получил глава Центра антарктических исследований в 1993-99 годах Павел Гожик.

Всего орденами награждено 11 деятелей украинской науки.

"Верю и уверен, что история "Вернадского", история "украинской Антарктиды" будет продолжаться и будет только успешной. Спасибо нашим полярникам и полярницам за их работу, вклад в науку и укрепления авторитета Украины в мире", - сказал Зеленский.

Как известно, Украина получила антарктическую станцию "Академик Вернадский" 6 февраля 1996 года после передачи Британией станции "Фарадей". На сегодняшний день, это единственная украинская антарктическая станция.

Как сообщалось ранее, Google поздравил украинских полярников, посвятив свой новый Doodle 25-летию антарктической станции имени Вернадского.