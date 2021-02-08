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Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца

Магия 8 февраля: почему сегодня принято делать предложение руки и сердца
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Если вы уже давно хотите сделать предложение своей любимой, а то и любимому, но никак на это не решаетесь, то 8 февраля - это день, который создан именно для вас. Почему? А потому, что 8 февраля в мире отмечается День предложения руки и сердца.

Конечно же можно дотянуть и до 14 февраля, до Дня всех влюбленных, однако в этот день по статистике очень много пар обручаются. Неужели Вы хотите стать одними из многих?

Да и в общем, главное ведь не дата. Главное — чтобы предложение руки и сердца было сделано с любовью. И желательно получило позитивный результат. Тогда уже 14 февраля можно закатить празднование по поводу помолвки.

Существует большое количество различных способов, как можно предложить руку и сердце - от традиционного встать на одно колено и спросить: “Ты выйдешь за меня?”, до различных квестов и флешмобов.

"Телеграф" составил несколько причин, почему все же не стоит делать предложение на День Влюбленных:

  • Слишком очевидно и банально. Любая девушка любит романтические поступки, но оригинальность еще никто не отменял.

  • Ничего особенного. Каждой девушке хочется, чтобы этот день был особенным, уникальным, только ее, а когда вокруг буквально каждая получает то заветное кольцо и вопрос, сложно быть уникальным.

  • День помолвки — важнейшее событие в жизни каждой пары. Неужели Вы хотите присоединиться к огромному количеству пар, которые отвечая на вопрос о том, как вы обручились, рассказывали банальную историю про День влюбленных?

  • Ну и как итог, 14 февраля резко подымаются цены на романтику. Так, что порадовать свою вторую половинку красивым жестом и предложить стать своей женой летит в копеечку.

Также, "Телеграф" собрал для вас самые красивые и необычные идеи подарков для женщин на праздник Дня святого Валентина.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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