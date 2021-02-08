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Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте

Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине планируют отменить штамп о прописке в паспорте.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 7 февраля сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Речь об этом зашла во время обсуждения инициативы о регистрации места проживания через введение адреса в смартфоне.

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу", – сказал Федоров.

По его словам, данная услуга будет декларативной, ее планирую запустить с апреля 2021 года. 

Таким образом, процедура будет упрощена и чиновники не будут иметь права требовать штамп о прописке. В то же время в государственном реестре будет запись о том, где проживает конкретный человек.

Стоит напомнить, что ранее экономист Сергей Фурса дал прогноз на изменение курса гривны к концу 2021 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Прописка.
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