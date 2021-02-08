Чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшие месяцы – мнение экономиста

Начиная с конца января 2021 года курс гривны к иностранным валютам заметно укреплялся.

О продолжении этого тренда свидетельствуют и установленные Национальным банком Украины официальные курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 8 февраля:

100 долларов США – 2777 грн (27,77грн за доллар; - 11 копеек к пятничному курсу НБУ)

100 евро - 3328 грн (33,28грн за евро; -17 копеек к пятничному курсу НБУ)

100 польских злотых - 739 грн (7.39грн за злотый; - 5 копеек к пятничному курсу НБУ)

И, согласно данным Нацбанка, устойчивое укрепление украинской валюты происходит с третьей декады января 2021 года.

Экономист Сергей Фурса отмечает, что для такой динамики у гривны есть целый ряд субъективных и объективных предпосылок.

"Во-первых, надо понять, что перед тем как укрепиться, гривна ослабла. Это случилось перед новым годом. Традиционная слабость национальной валюты. И вызвана она была не фундаментальными факторами, а субъективными. А именно – очень активно тратил деньги Минфин… Таким образом, гривну просто качнуло и она неизбежно должна была вернуться к объективным показателям", - пишет Фурса на своей странице в Facebook.

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Среди других факторов, способствующих укреплению гривны, Фурса называет скупку нерезидентами украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ): "Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривну и уже на нее покупают облигации".

Также на стороне украинской валюты оказалась ситуация на рынках сырья в мире, в частности, высокие цены на руду, металлы и продукты питания.

"В результате, мы и имеем тренд на укрепление национальной валюты. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то тренд будет продолжен. И гривна легко может дойти до 27,00. А может и дальше. Пока не встретит заградительный огонь НБУ", - считает экономист.

При этом он прогнозирует, что в ближайшие месяцы ожидать ослабления украинской валюты не стоит.

"Как долго это может продолжаться? Ближайшие месяцы так точно. Если, конечно, погода на мировых рынках не изменится. Уже ближе ко второму полугодию станут актуальным другие вопросы", - пишет Фурса.

Ранее авторитетный экономист Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" прогнозировал укрепление гривны вплоть до лета. "В ближайшие лет 5, нас ждет гарантированный экономический рост. А потому это неудачное время, чтобы хранить сбережения в долларах или евро. Курс гривны до лета точно будет укрепляться. По результатам года у нас будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Летом курс будет 27, а среднегодовой 27,90", - говорил эксперт. Полный текст интервью читайте здесь.