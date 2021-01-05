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Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время

Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
18:37 Сегодня Телеграф фото: ТСН

На фоне безудержного роста Bitcoin, который уже переступил свой ранее установленный исторический максимум, поднимется в цене и доллар.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный экономический блогер и директор Ukrainian Analytical Center Александр Охрименко.

"Доллар расти будет. Он традиционно растет в начале года, потому что нужно платить внешний долг", - убежден он.

По словам блогера, в ближайшие дни закономерно будет наблюдаться девальвация гривны, но она будет недолгой.

"Ситуация скоро стабилизируется и будет ревальвация. Все довольно скучно и тривиально. Летом мы скорее всего увидим 27. Зимой мы вернемся к 29. Да, к концу 2021 года курс станет выше", - спрогнозировал Охрименко.

Отметим, на начало 2021 года курс доллара на украинском межбанке в среднем составляет 28,5 грн., покупка - 28,31 грн., продажа - 28,58 грн.

Подробнее о курсе валют, в том числе и крипто- в 2021 году, читайте в материале "Телеграфа": Бумага против цифры: стоит ли сейчас покупать биткоины и что будет с долларом.

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Все по теме:

Курс гривны, Прогнозы, Александр Охрименко, Курс доллара, Bitcoin.

Автор:

Телеграф
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