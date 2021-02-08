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Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде

Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде
09:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине 8 февраля ожидаются осадки в виде небольшого снега, а также гололед на дорогах.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

Согласно прогнозу в Украине 8 февраля на западе страны, северных и центральных областях ожидается снег. На юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. На Закарпатье прогнозируют дождь.

Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. 

Температура воздуха будет на уровне 2-7 ° мороза, на севере Украины до 10 ° мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7-12 ° тепла.

В Киеве 8 февраля ожидаются снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-18 м / с. Температура 7-10 ° мороза.

Так, на утро понедельника осадки в виде небольшого снега наблюдаются в:

  • Львовской (снежный покров до 30 см),
  • Кировоградской (4 см),
  • Днепропетровской (2 см), 
  • Полтавской (1 см), 
  • Волынской (7 см), 
  • Житомирской (10 см), 
  • Киевской (5 см), 
  • Черкасской (25 см), 
  • Тернопольской (11 см), 
  • Хмельницкой (10 см), 
  • Ровенской (6 см),
  • городе Киев (2 см). 

В то же время по информации Службы автомобильных дорог, для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах от ГСЧС привлечено 4 единицы техники (передвижные пункты обогрева) и 12 человек личного состава. 

Координацию действий по транспортного сообщения осуществляет межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях. 

Стоит напомнить, что 7 и 8 февраля из-за снегопадов, а также ухудшения ситуации на дорогах государственного значения Львовщины ряд дорог были вынуждены перекрыть для движения грузового автомобильного транспорта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Гололед, Снегопады, Метель, ГСЧС.
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