Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде

В Украине 8 февраля ожидаются осадки в виде небольшого снега, а также гололед на дорогах.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.
Согласно прогнозу в Украине 8 февраля на западе страны, северных и центральных областях ожидается снег. На юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. На Закарпатье прогнозируют дождь.
Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.
Температура воздуха будет на уровне 2-7 ° мороза, на севере Украины до 10 ° мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7-12 ° тепла.
В Киеве 8 февраля ожидаются снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-18 м / с. Температура 7-10 ° мороза.
Так, на утро понедельника осадки в виде небольшого снега наблюдаются в:
В то же время по информации Службы автомобильных дорог, для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах от ГСЧС привлечено 4 единицы техники (передвижные пункты обогрева) и 12 человек личного состава.
Координацию действий по транспортного сообщения осуществляет межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.
Стоит напомнить, что 7 и 8 февраля из-за снегопадов, а также ухудшения ситуации на дорогах государственного значения Львовщины ряд дорог были вынуждены перекрыть для движения грузового автомобильного транспорта.