Украину засыпает снегом - спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды и гололеде

В Украине 8 февраля ожидаются осадки в виде небольшого снега, а также гололед на дорогах.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

Согласно прогнозу в Украине 8 февраля на западе страны, северных и центральных областях ожидается снег. На юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. На Закарпатье прогнозируют дождь.

Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха будет на уровне 2-7 ° мороза, на севере Украины до 10 ° мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7-12 ° тепла.

В Киеве 8 февраля ожидаются снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м / с, порывы 15-18 м / с. Температура 7-10 ° мороза.

Так, на утро понедельника осадки в виде небольшого снега наблюдаются в:

Львовской (снежный покров до 30 см),

Кировоградской (4 см),

Днепропетровской (2 см),

Полтавской (1 см),

Волынской (7 см),

Житомирской (10 см),

Киевской (5 см),

Черкасской (25 см),

Тернопольской (11 см),

Хмельницкой (10 см),

Ровенской (6 см),

городе Киев (2 см).

В то же время по информации Службы автомобильных дорог, для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах от ГСЧС привлечено 4 единицы техники (передвижные пункты обогрева) и 12 человек личного состава.

Координацию действий по транспортного сообщения осуществляет межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.

Стоит напомнить, что 7 и 8 февраля из-за снегопадов, а также ухудшения ситуации на дорогах государственного значения Львовщины ряд дорог были вынуждены перекрыть для движения грузового автомобильного транспорта.