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Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля

Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

9 февраля в Украину принесет сразу несколько циклонов, поэтому стоит ожидать и снега с дождем, гололедом и метелями, а также сильного мороза на севере и тепла до + 15 градусов в Крыму.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 9 февраля, циклон с атмосферными фронтами все еще будет влиять на нашу погоду.

Так, в ночь на вторник осадки еще охватят большинство областей Украины.

А уже 9 февраля днем их наибольшая вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

В то же время осадки будут распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.

В горах стоит ожидать лавинную опасность.

Ночью температура воздуха опустится до -6 -13 градусов.

А вот днем 9 февраля ожидается похолодание в северных областях Украины до -5 -9 градусов, на западе -1 -4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;

При этом, в центральных областях будет + 1 + 4 градуса, а на Полтавщине до -2 градусов, на востоке страны на Луганщине и Донетчине + 3 + 6 градусов, в Харьковской области около нуля, а на юге + 5 + 10, в Крыму до + 13 + 15 градусов!

Ветер в Украине будет порывистым и некомфортным.

В Киеве в ночь на 9 февраля будет идти снег, который задержится до утра. На дорогах стоит ожидать гололед.

Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ожидается -2 -5 градусов.

Стоит напомнить, что в Украине 8 февраля ожидаются осадки в виде небольшого снега, а также гололед на дорогах.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег, Гололед, Наталья Диденко.
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