Экс-ведущая "Х-фактора" Оксана Марченко попала в базу "Миротворца": в чем причина

Жену Виктора Медведчука официально внесли в базу "Миротворца". Информацию о журналистке и телеведущей Оксане Марченко теперь можно увидеть на сайте проекта.

Как сообщает сам ресурс, супруге нардепа предъявлены такие обвинения как "Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Также авторы публикации пишут о незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины в ОРДЛО. Отдельно упоминают о негативном отношении Марченко независимости украинского православия от РПЦ.

По словам авторов сайта, телеведущая является основателем, конечным бенефициаром или собственником в ряде компаний, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и оккупированном Крыму.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что супруга Виктора Медведчука и кума президента РФ, телеведущая Оксана Марченко стала обладательницей строительной компании в России.