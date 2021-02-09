Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале

В период до 15 и 22 февраля в Украине ожидается ухудшение эпидемической ситуации в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях и в городе Киев.

Об этом свидетельствуют данные прогноза развития эпидемии коронавируса в Украине от рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация - Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

В таблице 1 приведены средние прогнозные результаты прогнозов для областей Украины на период до 15 и 22 февраля. Прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, количества подозрений и изменения карантина. При вычислениях считалось, что репродуктивное число и коэффициент летальности остаются постоянными в течение прогностического периода. Репродуктивное число и коэффициент летальности исчислялись по алгоритму калибровки математической модели, а для прогнозного сценария использовались средние значения за последнюю неделю.

Для учета возможного изменения количества контактов во времени было дополнительно рассмотрены два сценария для каждой области: с постепенным увеличением уровня контактности на 25% и уменьшением на 25%. Изменение происходила постепенно в течение недели. В таблице 1 приведены прогнозные средние уровни обнаружения новых инфицированных в день и диапазон их значений на 15 и 22 февраля 2021. Приведены также оценку среднего за неделю значения репродуктивного числа для каждого региона, которое использовалось для вычисления прогноза.

Таблица 1. Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины на 15.02.2021 и на 22.02.2021 г. И текущая оценка репродуктивного числа.

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области и город Киев.

Для Украины в целом получим такие прогнозные числовые показатели:

Репродуктивное число - 0.94 (среднее за последнюю неделю, имеет тенденцию к увеличению)

Среднее количество новых инфекций за день на 15.02.21: [2962-4078] при среднем значении 3588.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 15.02.21: [92-150] при среднем значении 122.

Среднее количество новых инфекций за день на 22.02.21: [1980-4719] при среднем значении 3272.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 22.02.21: [82-139] при среднем значении 113.

Таблица 2. Прогнозные значения количества новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U.

Таблица 2 демонстрирует сравнение прогнозных значений количества новых случаев в период до 115-го и до 22-го февраля, вычисленных с помощью двух независимых моделей - статистической модели Facebook Prophet и компартментной модели SEIR-U. Компартментная модель более устойчива к аномальным статистических значений потому что оперирует с усредненных во времени данными. В то же время из-за этого модель SEIR-U не может описать наблюдаемую высокую недельный амплитуду колебаний. Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно.

Стоит напомнить, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине фиксируется меньше смертей от коронавируса, чем в странах Европы и заверил, что в этом нет никакой ошибки.