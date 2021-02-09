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В сети наметился скандал вокруг сбора денег на восстановление сгоревшего в Киеве кафе Bistro Bistro

В сети наметился скандал вокруг сбора денег на восстановление сгоревшего в Киеве кафе Bistro Bistro
11:43 Сегодня Телеграф

Неравнодушные киевляне несколько дней собирают деньги на восстановление кафе "Bistro Bistro". Это вызвало противоречивую реакцию в сети среди людей, негативно воспринявших неоднозначные высказывания хозяина закусочной.

Пожар в ресторане "Bistro Bistro" произошел в воскресенье, 7 февраля. Заведение было известным в городе своими хот-догами и имело определенную популярность среди киевлян. Поэтому сразу после новости о пожаре на странице хозяина заведения в Facebook, люди начали сбор средств на восстановление ресторана.

Однако вскоре в сети опубликовали скрины некоторых неоднозначных постов владельца кафе Яна Монастырского об украинском языке и посетителях, требующих исполнения закона о языке. Также владелец отреагировал на флешмоб "оставлять чаевые только при обслуживании на украинском",  двузначно намекнув, как официанты, бармены и повара будут воспринимать людей, не оставляющих им на чай.

Все это традиционно привело к сетевой полемике между сторонниками и противниками сбора денег для кафе.

Напомним, в течение трех дней действия языкового закона в офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило около 100 обращений на нарушения закона об украинском языке

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Украинский язык, Соцсети.
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