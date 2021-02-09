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Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Летучие мыши ни при чем? ВОЗ озвучила предварительные итоги расследования о происхождении COVID-19

Летучие мыши ни при чем? ВОЗ озвучила предварительные итоги расследования о происхождении COVID-19
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной".

Об этом сообщил эксперт организации по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане, 9 февраля.

По его словам, наиболее вероятной версией происхождения COVID-19 является передача от животного к человеку через промежуточное звено.

Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной. "Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания", - уточнил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь.

В то же время, вспышки коронавируса, помимо рынка "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках, указали специалисты. В свою очередь, Лян Ваньнянь заявил об отсутствии достаточных данных, чтобы установить, каким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где он был впервые выявлен.

Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов, сообщил Лян Ваньнянь. По его словам, "вирус, который способен вызвать глобальную пандемию, непременно должен обладать способностью хорошо приспосабливаться к среде обитания человека".

Эксперты ВОЗ назвали маловероятной прямую передачу коронавируса SARS-CoV-2 от летучей мыши к человеку. Они подчеркнули, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено.

Стоит напомнить, что ранее в новом исследовании назвали возможную причину появления COVID-19 в мире.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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