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Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Изменение климата могло привести к появлению коронавируса на Земле: к какому выводу пришли ученые

Изменение климата могло привести к появлению коронавируса на Земле: к какому выводу пришли ученые
03:19 Сегодня Телеграф

Глобальные выбросы парниковых газов за последнее столетие сделали южный Китай горячей точкой для коронавирусов, переносимых летучими мышами, за счет стимулирования роста лесной среды обитания, которой отдают предпочтение летучие мыши.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном 5 февраля в журнале Science of the Total Environment, которое представляет собой первое свидетельство механизма, с помощью которого изменение климата могло сыграть прямую роль в возникновении SARS-CoV-2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. 

Исследование выявило масштабные изменения в типе растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих регионах в Мьянме и Лаосе за последнее столетие. Климатические изменения, включая повышение температуры, солнечного света и содержания углекислого газа в атмосфере, которые влияют на рост растений и деревьев, изменили естественную среду обитания от тропических кустарников до тропических саванн и лиственных лесов. Это создало подходящую среду для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах.

Количество коронавирусов в районе тесно связано с количеством различных видов летучих мышей. Исследование показало, что за последнее столетие в южно-китайскую провинцию Юньнань перебралось еще 40 видов летучих мышей, укрывавших еще около 100 типов коронавируса, переносимого летучими мышами. Эта "глобальная горячая точка", - регион, в котором генетические данные предполагают, что SARS-CoV-2 мог возникнуть.

Мировая популяция летучих мышей является носителем около 3000 различных типов коронавируса, причем каждый вид летучих мышей является носителем в среднем 2,7 коронавируса, у большинства из которых симптомы не проявляются. Увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванное изменением климата, может увеличить вероятность того, что коронавирус, вредный для человека, присутствует, передается или развивается там.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут проникнуть в человека. Но несколько коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, скорее всего, произошли от летучих мышей, в том числе три, которые могут вызывать человеческие смертельные случаи: Ближневосточный респираторный синдром (MERS) CoV и тяжелый острый респираторный синдром (SARS) CoV-1 и CoV-2.

Стоит напомнить, что в Украине 8 февраля зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом в последний раз подобный показатель суточной заболеваемости был зарегистрирован 1 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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