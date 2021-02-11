Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты

11 февраля церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и епископа Русской православной церкви Лаврентия Туровского.

Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. В 107 году он был казнен за отказ отречься от Христа - его бросили львам на арене.

Лаврентий Туровский жил в 1130-1184 гг. и был епископом Русской православной церкви. Святому молятся об избавлении от болезней глаз.

В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. Наши предки считали, что в этот день на белый свет выходят ведьмы.

На ужин было принято печь кулебяку – закрытый пирог с капустой. День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется.

Что нельзя делать в этот день:

Женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.

Строго-настрого запрещено ругать детей.

После захода солнца не стоит выходить на улицу.

Нужно аккуратно обращаться с острыми предметами.

Народные приметы 11 февраля:

Сено отсыревает - к снегопаду.

Лес шумит - скоро будет оттепель.

Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели.

Холодная погода - в августе будет очень жарко.

Красная луна - жди порывистого ветра.

Ветреная погода – к дождливому году.

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