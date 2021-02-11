Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты

11 февраля церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и епископа Русской православной церкви Лаврентия Туровского.
Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. В 107 году он был казнен за отказ отречься от Христа - его бросили львам на арене.
Лаврентий Туровский жил в 1130-1184 гг. и был епископом Русской православной церкви. Святому молятся об избавлении от болезней глаз.
В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. Наши предки считали, что в этот день на белый свет выходят ведьмы.
На ужин было принято печь кулебяку – закрытый пирог с капустой. День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется.
Что нельзя делать в этот день:
Женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.
Строго-настрого запрещено ругать детей.
После захода солнца не стоит выходить на улицу.
Нужно аккуратно обращаться с острыми предметами.
Народные приметы 11 февраля:
Сено отсыревает - к снегопаду.
Лес шумит - скоро будет оттепель.
Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели.
Холодная погода - в августе будет очень жарко.
Красная луна - жди порывистого ветра.
Ветреная погода – к дождливому году.
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