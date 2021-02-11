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Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

11 февраля церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца и епископа Русской православной церкви Лаврентия Туровского.

Игнатий – первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. В 107 году он был казнен за отказ отречься от Христа - его бросили львам на арене.

Лаврентий Туровский жил в 1130-1184 гг. и был епископом Русской православной церкви. Святому молятся об избавлении от болезней глаз.

В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. Наши предки считали, что в этот день на белый свет выходят ведьмы.

На ужин было принято печь кулебяку – закрытый пирог с капустой. День является постным, но употреблять блюда из рыбы позволяется.

Что нельзя делать в этот день:

  • Женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.

  • Строго-настрого запрещено ругать детей.

  • После захода солнца не стоит выходить на улицу.

  • Нужно аккуратно обращаться с острыми предметами.

Народные приметы 11 февраля:

  • Сено отсыревает - к снегопаду.

  • Лес шумит - скоро будет оттепель.

  • Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели.

  • Холодная погода - в августе будет очень жарко.

  • Красная луна - жди порывистого ветра.

  • Ветреная погода – к дождливому году.

Ранее, "Телеграф" писал, что народный синоптик озвучил какую погоду ждать украинцам в первые месяцы весны.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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