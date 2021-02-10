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Снег, ледяной дождь и гололед: синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на 11 февраля

Снег, ледяной дождь и гололед: синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на 11 февраля
20:19 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

11 февраля в Украину принесет циклон Volker и он окажется завершающим из серии южных циклонов. Поэтому в четверг погода снова усложнится в большинстве областей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно прогнозу стоит ожидать осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, а также налипание мокрого снега, гололед и порывистый ветер. Существенных осадков не будет только в Донецкой области, Запорожье, в Крыму и в большинстве районов Херсонщины.

11-го февраля в Украине ожидается в течение дня -4 +3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4 -7 градусов, в южной части +5 +10 градусов, в Крыму до +12 +14 градусов.

карта

В Киеве в четверг 11 февраля ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах, особенно, тротуарах. Ночью -7 -9 градусов, днем -2 -4 градуса.

погода украина

В то же время в пятницу, 12-го февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13-го февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда из Украины уйдут морозы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз, Снег, Дождь, Гололед, Наталья Диденко, Лёд.
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