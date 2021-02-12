Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты

В пятницу, 12 февраля, верующие православной церкви отмечают соборный праздник в честь трех Отцов церкви - Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Этот праздник носит названия "Трехсвятие", "Три святителя", "Васильев день".
Еще в XI-XII веках в Константинополе шли оживленные дискуссии о первенстве между Отцами церкви. Спор разрешили сами святые, когда глубокой ночью во сне они по очереди, а потом все вместе, явились митрополиту Евхаитинскому и попросили, чтобы люди не разъединяли их, а наоборот, отожествляли как единое целое. Так и появился праздник Трехсвятие.
Народные приметы 12 февраля
Дожди будут лить весной, летом и осенью, если 12 февраля будет сильный ветер.
Жди скорую оттепель, если в этот день падают крупные хлопья снега.
Запели снегири - ожидается оттепель со снегопадом.
Если волки завыли в Васильев день - будут холода.
Родившиеся 12 февраля хорошо понимают зверей и птиц. Носить им следует агат.
Что запрещено делать 12 февраля
В этот день нельзя заниматься стиркой и вязанием.
Нельзя выходить на долгую прогулку в лес.
Стоит остерегаться бездомных собак, в которых по поверьям, вселяются духи волков, что делает их более агрессивными.
Нежелательно носить одежду красного цвета. 12 февраля такой оттенок может спровоцировать агрессию и злость.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 февраля Украину ожидают сильные морозы, а температура воздуха опуститься до -25 градусов.