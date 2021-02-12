Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты

В пятницу, 12 февраля, верующие православной церкви отмечают соборный праздник в честь трех Отцов церкви - Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Этот праздник носит названия "Трехсвятие", "Три святителя", "Васильев день".

Еще в XI-XII веках в Константинополе шли оживленные дискуссии о первенстве между Отцами церкви. Спор разрешили сами святые, когда глубокой ночью во сне они по очереди, а потом все вместе, явились митрополиту Евхаитинскому и попросили, чтобы люди не разъединяли их, а наоборот, отожествляли как единое целое. Так и появился праздник Трехсвятие.

Народные приметы 12 февраля

Дожди будут лить весной, летом и осенью, если 12 февраля будет сильный ветер.

Жди скорую оттепель, если в этот день падают крупные хлопья снега.

Запели снегири - ожидается оттепель со снегопадом.

Если волки завыли в Васильев день - будут холода.

Родившиеся 12 февраля хорошо понимают зверей и птиц. Носить им следует агат.

Что запрещено делать 12 февраля

В этот день нельзя заниматься стиркой и вязанием.

Нельзя выходить на долгую прогулку в лес.

Стоит остерегаться бездомных собак, в которых по поверьям, вселяются духи волков, что делает их более агрессивными.

Нежелательно носить одежду красного цвета. 12 февраля такой оттенок может спровоцировать агрессию и злость.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 февраля Украину ожидают сильные морозы, а температура воздуха опуститься до -25 градусов.