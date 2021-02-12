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Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 12 февраля, верующие православной церкви отмечают соборный праздник в честь трех Отцов церкви - Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Этот праздник носит названия "Трехсвятие", "Три святителя", "Васильев день".

Еще в XI-XII веках в Константинополе шли оживленные дискуссии о первенстве между Отцами церкви. Спор разрешили сами святые, когда глубокой ночью во сне они по очереди, а потом все вместе, явились митрополиту Евхаитинскому и попросили, чтобы люди не разъединяли их, а наоборот, отожествляли как единое целое. Так и появился праздник Трехсвятие.

Трехсвятие

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Народные приметы 12 февраля

  • Дожди будут лить весной, летом и осенью, если 12 февраля будет сильный ветер.

  • Жди скорую оттепель, если в этот день падают крупные хлопья снега.

  • Запели снегири - ожидается оттепель со снегопадом.

  • Если волки завыли в Васильев день - будут холода.

  • Родившиеся 12 февраля хорошо понимают зверей и птиц. Носить им следует агат.

Что запрещено делать 12 февраля

  • В этот день нельзя заниматься стиркой и вязанием.

  • Нельзя выходить на долгую прогулку в лес.

  • Стоит остерегаться бездомных собак, в которых по поверьям, вселяются духи волков, что делает их более агрессивными.

  • Нежелательно носить одежду красного цвета. 12 февраля такой оттенок может спровоцировать агрессию и злость.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 февраля Украину ожидают сильные морозы, а температура воздуха опуститься до -25 градусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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