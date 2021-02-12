На уровне с Индией и Афганистаном: большинство украинцев считают угрозу COVID-19 преувеличенной (инфографика)

Только две пятых украинцев не склонны преуменьшать угрозу коронавиурса. Большинство население страны не считают проблему настолько опасной.

Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским перед международной институтом социологии. Оно стало звеном глобального мирового опроса, организованного Международной ассоциацией GALLAP.

Более двух пятых респондентов из стран мира согласны или полностью согласны с утверждением "Я считаю, что угроза со стороны коронавируса преувеличена". И все же, большинство с этим не согласна. Позиция, что угроза действительно преувеличена, несколько возрастает по сравнению с последними месяцами, сообщает Фонд Демократические инициативы.

По его данным, летом, с уменьшением числа зарегистрированных случаев COVID-19, вера в преувеличение проблемы начала расти. Несмотря на то, что число новых случаев заболевания COVID-19 снова увеличилось осенью и многие страны мира пострадали от предполагаемой второй волны распространения коронавируса, тенденция к росту уверенности в том, что кризис преувеличен, сохранялась до конца 2020 года.

В Украине доля тех, кто поддерживает мнение, что угроза преувеличена (51%), несколько преобладает тех, кто ее не поддерживает (43%). В этом смысле страна находится на уровне Индии и Афганистана, где всего на 7% больше людей с аналогичной позицией.

Напомним, экстрасенс, утверждающий, что он предсказал пандемию коронавируса почти за два года до первого случая Covid сделал новый прогноз. Он заявил, что паника и ограничения вокруг коронавируса продлятся до 2022 года.