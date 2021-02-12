Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода

Похолодание, которое в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины, продержится до 20-21 февраля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На выходных, 13-14 февраля антициклон Helida вытолкают циклоны с Украиной, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения.

Существенные осадки в Украине ожидаются лишь в отдельных районах в виде снега.

На дорогах будет гололед.

Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем -5 -11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла.

13 февраля будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, с штормовыми порывами.

В Киеве на выходных также будет холодно, ночью -12 -14, днем -7 -10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно.

С 15 февраля холод усилится, но существенные осадки маловероятны.

Ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в марте и апреле в Украине.