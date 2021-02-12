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Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника

Бутусов сообщил о планах Офиса генпрокурора допросить Сытника
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора вызывает на допрос в качестве свидетеля по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова руководство НАБУ и Артема Сытника. 

Об этом он написал у себя в Фейсбук.  

Помимо Сытника на допрос также вызвали старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского. 

По его словам, это делается с целью забрать у НАБУ дело Татарова, поскольку кто-либо не может быть одновременно и процессуальной стороной и свидетелем.

ОГП вызывает на допрос руководство НАБУ

ОГП вызывает на допрос руководство НАБУ

Напомним, речь идет про дело о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, в котором, по данным НАБУ, Татаров оказался замешан.

Впрочем, 30 декабря Высший антикоррупционный суд не стал избирать Татарову меру пресечения.

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Все по теме:

НАБУ, Олег Татаров, Юрий Бутусов, Артем Сытник, ОГП, ОПУ.
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