Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Германия выйдет из Минских соглашений, но в бой за Донбасс могут вступить США: озвучен прогноз
Германия выйдет из Минских соглашений, но в бой за Донбасс могут вступить США: озвучен прогноз
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча

"Коронавирус не пролезет": сеть обсуждает фото из электрички Киев – Нежин

"Коронавирус не пролезет": сеть обсуждает фото из электрички Киев – Нежин
15:13 Сегодня Телеграф

Несмотря на пандемию коронавируса в Украине, где на утро субботы, 13 февраля, обнаружили более пяти тысяч новых случаев, в электричке "Киев – Нежин" наблюдается массовое столпотворение пассажиров.

Соответствующее фото из вагона опубликовал Сергей Наумович.

"Вечер пятницы, 12 февраля. Электричка Киев - Нежин", - говорится в подписи к снимку.

На фото видно, что пассажиры совершенно не соблюдают дистанцию, а некоторые даже без масок.

"Адь", "Из Буковеля?", "А что не так? Вроде всегда такая была))) Люди проголосовали, выбрали партию и правительство - и едут счастливые в электричке и да виноват - Горбачев)))", "Мы народ дружный, у нас социальная дистанция на много меньше чем в Европе", - пишут в комментариях под постом.

пост про толпу в ваконе поезда Киев-Нежин

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Наталья Бойко рассказала, как в "Укрзализныце" не соблюдают ограничения локдауна, введенные с 8 по 24 января в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,096

Все по теме:

Киев, Нежин, Поезда, Электрички.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
04 Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
05 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
В Киеве микроавтобус при заезде к магазину задавил работницу рынка (видео)
В Киеве микроавтобус при заезде к магазину задавил работницу рынка (видео)
О детях никто не думает: журналистка указала на нюанс в скандале вокруг стоматолога в Ровно
О детях никто не думает: журналистка указала на нюанс в скандале вокруг стоматолога в Ровно
&quot;Меньше конкурентов&quot;: Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь