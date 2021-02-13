"Коронавирус не пролезет": сеть обсуждает фото из электрички Киев – Нежин

Несмотря на пандемию коронавируса в Украине, где на утро субботы, 13 февраля, обнаружили более пяти тысяч новых случаев, в электричке "Киев – Нежин" наблюдается массовое столпотворение пассажиров.

Соответствующее фото из вагона опубликовал Сергей Наумович.

"Вечер пятницы, 12 февраля. Электричка Киев - Нежин", - говорится в подписи к снимку.

На фото видно, что пассажиры совершенно не соблюдают дистанцию, а некоторые даже без масок.

"Адь", "Из Буковеля?", "А что не так? Вроде всегда такая была))) Люди проголосовали, выбрали партию и правительство - и едут счастливые в электричке и да виноват - Горбачев)))", "Мы народ дружный, у нас социальная дистанция на много меньше чем в Европе", - пишут в комментариях под постом.

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Наталья Бойко рассказала, как в "Укрзализныце" не соблюдают ограничения локдауна, введенные с 8 по 24 января в Украине.