Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист

Самолет, которым пользуется "правая рука" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарас Козак, отправился из Минска в ОАЭ 12 февраля. Такую информацию обнародовал у себя в Фейсбук журналист Михаил Ткач.

По информации журналиста, речь идет о самолете Gulfstream G450 рейса GLF4.

"Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - написал он.

В субботу, 13 февраля, Ткач также указал на то, что в ОАЭ также отправился президент Украины Владимир Зеленский.

"Популярное направление ОАЭ", - написал он.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в СМИ появилась информация, что по приказу Зеленского на самолеты, которыми пользуются Медведчук и Козак, были наложены санкции.

Таким образом, они более не могут входить в украинское воздушное пространство, приземляться в украинских аэропортах, брать пассажиров и так далее.