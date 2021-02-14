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Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить
Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить

Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить

Укол за 2,3 млн долларов – маленькая украинка Маша Сахно с редкой болезнью получила возможность жить
13:37 Сегодня Телеграф

О беде, постигшей молодую семью из Таврийска Херсонской области Дарью и Эдуарда Сахно, за последние полгода узнали тысячи (или миллионы?) людей и не только в Украине, но и далеко за ее пределами. И не только узнали, но и приняли в ней участие. Именно благодаря неравнодушию множества людей, молодым родителям удалось собрать огромную сумму на укол, который поможет выжить их маленькой дочурке с редкостным заболеванием – спинальной мышечной атрофией. И этот укол Машеньке Сахно уже сделали, о чем ее мама радостно сообщила на своей страничке в Instagram.

Но сначала в эту семью пришло счастье – летом прошлого года у пары родились двойняшки – сын Назарчик и дочка Машенька. Но буквально через месяц оказалось, что девочка отстает в развитии. Врачи начали разбираться в причинах недуга, было проведено множество анализов и исследований. В итоге выяснилось, что у Маши – спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. При такой болезни детки не доживают и до двух лет – у них постепенно отказывают мышцы, а затем другие системы и органы. Лекарств от этой редкой болезни почти нет. И в Украине тем более. А то, что могло бы спасти ребенка и восстановить его здоровье – швейцарский препарат Zolgensma, стоит баснословных денег – около 2,3 млн долларов! Но есть еще одно немаловажное условие – сделать его надо до исполнения малышу полутора лет.

Другая бы семья, возможно, обреченно опустила руки – собрать такую сумму да еще и в кратчайший срок просто не-ре-аль-но! Родители Маши не отчаялись и попытались решить эту сложнейшую задачу – они обратились за помощью ко всем неравнодушным людям. Обращались во всевозможные благотворительные фонды, к меценатам и организациям, среди положительных ответов получая множество деликатных отказов. Однако в борьбу за жизнь девочки включились энтузиасты – они распространяли информацию про Машу и ее ужасную болезнь, проводили различные акции и аукционы. Люди отрывали от скудных семейных бюджетов полтинники и сотки, кто мог, жертвовали тысячи и больше гривен. Отзывались тысячи людей. Случались поистине фантастические пожертвования!

Например, блогерша-миллионник под ником "Люда из Голливуда", выиграв в конкурсе коллег 20 000 долларов и машину, решила отдать деньги на благотворительность и пожертвовала их маленькой украинке.

И то, что изначально казалось несбыточной мечтой, осуществилось. В канун нового года сбор средств завершился и Дарья Сахно (в Инстаграм - help_mariia) выставила такой пост:

"Слова, о которых мы так мечтали
Не могу поверить, что я это пишу - НО!!! Это правда!!!
СБОР ЗАКРЫТ!!!
Да, да, это невероятно, но это свершилось !!!
Все транзакции проведены, почти все денежные поступления на счетах!
Мы пересчитали всё 100 раз, чтобы удостовериться в том, что эта космическая сумма собрана!!
Благодаря волшебнику, который 28 декабря перечислил/а на наш счёт невероятные 1 000 000 грн, мы поверили в то, что к Новому году мы сможем закрыть сбор и убедились в том, что чудеса случаются с такими обычными людьми, как мы и вы.
Эти два дня были морально тяжелыми, сбор то падал, то снова поднимался.
Но есть одна компания, которая не прошла мимо однажды, и сегодня они пришли на помощь нам..."

И вот уже новое сообщение, которым мама Даша поделилась с огромной аудиторией своих подписчиков:

"Маша получила укол ЗОЛГЕНСМА
Знаю, знаю, все мы ждали эти заветные слова. Но так, как ждала я и Эдик... ждала, наверное, только Маша. Очень интересно, что она чувствовала в этот момент, понимала ли она, что происходит с ней....
А вы помните её сон про укольчик? В это так сложно поверить, но он сбылся. Картинка не совсем такая, но это сбылось. Самое заветное желание многих людей, Маша объединила тысячи добрых сердец, и это факт! И тысячи неравнодушных людей ждали заветные слова: Маша получила свой укольчик #Zolgensma. Маша получила шанс на жизнь без аппаратов. Маша получила шанс увидеть море или даже океан, она получила шанс увидеть следующую зиму и потрогать снег руками, Маша будет жить, Маша будет дышать, и я верю, что Маша будет ходить!!!
Она свершила одно чудо, теперь мы можем верить в то, что она способна свершить ещё одно. Я верю в свою девочку!!!
Мы будем ей помогать изо всех сил. Выигран бой – но не выиграна война. Война против #СМА. Мы будем бороться, мы будем искать самые лучшие пути, как поставить Машеньку на ноги.
Как же я вам благодарна, я пишу этот пост и не могу успокоиться. Меня всю трусит... Я плачу, но не знаю почему... Это и слёзы счастья, и слёзы благодарности, и слёзы страха, что будет ближайшие несколько дней. Прошу вас, помолитесь за Машеньку, чтобы она легче перенесла последствия укольчика".

Это сообщение вызвало массу радостных комментариев с поздравлениями семье Сахно в таком духе:
"Уррра! Какая же хорошая новость! Как же я за вас счастлива! Обнимаю вас всех. Машульке посылаю энергию и силы", "Самое доброе и волшебное утро! Мы все очень рады. Наша Машенька. Ты будешь самой счастливой девочкой на свете!", Я поздравляю Машулю с её вторым днем рождениям! Эдик, Даша, вы - пример сильных духом родителей, с огромной верой в себя, в добро и искренность людей!".

Машенька Сахно спасена. Спасена усилиями людей разного возраста и разного уровня обеспеченности, разных вероисповеданий и разных политических пристрастий. И это лишний раз дооказывает, насколько мы сильные, если объединяемся в общем деле. Но еще очень много деток требуют нашего внимания и помощи. И данный случай убеждает, что всем вместе нам по силам невозможное. Давайте спасать чужие жизни и дальше.

Сергей Бабкин рассказал, во сколько обошлось его лечение в Австрии

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Здоровье, Сбор средств, Лекарство, Маша Сахно, Спинально-мышечная атрофия.
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