Мороз и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды на 16 февраля в Украине

Во вторник, 16 февраля в Украине ожидаются морозы и гололед.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12 -18 градусов, на северо-востоке, Сумская, Харьковская область, Черниговская область, Луганская, Полтавская, часть Черкасской, -17 -22 градуса.

Днем 16 февраля во вторник в большинстве областей -7 -14 градусов.

На Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4 -9 градусов.

На Закарпатье днем ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.

В то же время на дорогах ожидается гололед.

Ветер прогнозируется северо-западный, в западных областях - юго-западный, умеренный.

В Киеве, 16 февраля во вторник осадков не будет. На дорогах гололед. Ближайшей ночью -16 -18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем -8 -10 градусов.

Погода в Украине 16 февраля: карта - Укргидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине и рассказали, когда придет потепление.