Судью из Закарпатья отправили в тюрьму на 6 лет: что он сделал

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) посадил на 6 лет судью Раховского райсуда на Закарпатье из-за взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Телеграм.

"Так, собранными в ходе досудебного следствия доказательствами, прокурорами САП и детективами НАБУ доказана причастность указанного судьи к получению в сентябре 2018 400 долларов США и в марте 2019 10 тыс. гривен неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судья согласился посодействовать в решении административного дела, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского райсуда. Кроме того, он посодействовал в рассмотрении в пользу этого же истца дело о взыскании долга.

Там также указали, что обе взятки судья получил в своем служебном кабинете.

ВАКС принял решение посадить судью на 6 лет, лишить права занимать должность судьи на три года и конфисковать все его имущество.

Как сообщалось ранее, СБУ объявила о подозрению в совершении государственной измены известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.