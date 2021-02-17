Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. На Руси же он носил таинственное название Волчий сват.

Святой почитался как большой целитель, он мог избавить от любой болезни и никогда не отказывал в помощи.

Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине, преподобного Николая неоднократно заключали в темницу, истязали и глумились над ним. За благочестивую жизнь и сподвижничество преподобный был награжден даром исцеления, который не исчез даже после его смерти.

На Руси этот день называли "Николай", "Никола", "Никола студеный", "Николай-студенит", "волчий сват", "маковый закат", "новоезерские морозы".

Люди верили, что в этот период начинались так называемые звериные свадьбы, волчицы следили за волчатами, а другие звери пускались в пляс.

17 февраля женщины пытались сделать всю домашнюю работу. Они убирали, ухаживали за животными, читали над скотом специальные защитные молитвы, чтобы уберечь его от диких зверей.

День удачный для гаданий. Ещё 17 февраля хорошо получаются обряды на богатство и скорую продажу, вызов любимого человека на ветер.

Запреты 17 февраля:

  • нельзя отправляться в дальний путь – удачи не будет.

  • нельзя желать зла другому человеку;

  • нельзя выходить из дома после заката;

  • нельзя купаться и мыть голову;

  • нельзя стричь волосы и ногти;

  • нельзя ходить в лес;

  • не стоит в эту среду принимать важные решения.

Народные приметы:

  • Если туман поднялся – погода будет хорошая, если постелился по земле – потеплеет и выпадет снег.

  • Ель опустила ветки вниз – пойдет снег, подняла – будет солнечно.

  • Если морозные узоры на стекле как будто поднимаются снизу вверх, то будет мороз.

  • Если лес издалека видится черным, то скоро потеплеет.

  • Считается, что в этот день должен идти снег.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптики обещают скорое потепление, с 21 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
02 Наглотались спазмолитика: появились новые подробности трагедии с лицеистками в Боярке
03 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
04 Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
05 Бойцы Нацгвардии устроили потасовку в центре Киева и попали на видео: в МВД нашли им оправдание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штепа повеселила рассказом о том, как &quot;спасла&quot; Харьков от оккупации
Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине
Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь