Какой праздник 17 февраля: народные приметы и запреты

Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского. На Руси же он носил таинственное название Волчий сват.

Святой почитался как большой целитель, он мог избавить от любой болезни и никогда не отказывал в помощи.

Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине, преподобного Николая неоднократно заключали в темницу, истязали и глумились над ним. За благочестивую жизнь и сподвижничество преподобный был награжден даром исцеления, который не исчез даже после его смерти.

На Руси этот день называли "Николай", "Никола", "Никола студеный", "Николай-студенит", "волчий сват", "маковый закат", "новоезерские морозы".

Люди верили, что в этот период начинались так называемые звериные свадьбы, волчицы следили за волчатами, а другие звери пускались в пляс.

17 февраля женщины пытались сделать всю домашнюю работу. Они убирали, ухаживали за животными, читали над скотом специальные защитные молитвы, чтобы уберечь его от диких зверей.

День удачный для гаданий. Ещё 17 февраля хорошо получаются обряды на богатство и скорую продажу, вызов любимого человека на ветер.

Запреты 17 февраля:

нельзя отправляться в дальний путь – удачи не будет.

нельзя желать зла другому человеку;

нельзя выходить из дома после заката;

нельзя купаться и мыть голову;

нельзя стричь волосы и ногти;

нельзя ходить в лес;

не стоит в эту среду принимать важные решения.

Народные приметы:

Если туман поднялся – погода будет хорошая, если постелился по земле – потеплеет и выпадет снег.

Ель опустила ветки вниз – пойдет снег, подняла – будет солнечно.

Если морозные узоры на стекле как будто поднимаются снизу вверх, то будет мороз.

Если лес издалека видится черным, то скоро потеплеет.

Считается, что в этот день должен идти снег.

Ранее, "Телеграф" писал, что синоптики обещают скорое потепление, с 21 февраля.