Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации

Обвиняемая в сепаратизме бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что благодаря ей оккупационные войска не захватили Харьков.

Как пишет Depo.Харьков об этом она заявила во время допроса в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

По ее словам, бывший руководитель СБУ в Славянске, а позже и "народный мэр" оккупантов Владимир Павленко сказал, что боевики должны были изначально захватить Харьков на Пасху, после чего она начала писать письма и телеграммы тогдашнему премьеру Арсению Яценюку.

"Они (силы Гиркина - ред.) сделали все это наспех, чтобы быстро. Они зашли к нам, а потом уже "сорвался" у них Харьков", - заявила она.

Штепа сказала, что по словам Павленко после этого оккупанты "ее ненавидят только потому, что они не захватили Харьков".

"То есть мне еще Харьков должен сказать, спасибо", - заявила она.

В сети впрочем, слова Штепы восприняли с юмором.

Синю книгу Авакова про порятунок Харкова в 2014 можете не читати, бо Штепа сьогодні всіх переграла. Цитуємо: "[сили гіркіна] повинні були захопити спочатку Харків на свято Пасхи, а тоді піти до нас [Слов'янськ]... Тобто мені ще Харків має сказати спасибі" https://t.co/LXM57qecs8 — @XAPKIB (@XAPKIB) February 16, 2021

Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

20 января суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 19 марта.