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Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации

Штепа повеселила рассказом о том, как "спасла" Харьков от оккупации
19:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Обвиняемая в сепаратизме бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что благодаря ей оккупационные войска не захватили Харьков. 

Как пишет Depo.Харьков об этом она заявила во время допроса в Орджоникидзевском райсуде Харькова. 

По ее словам, бывший руководитель СБУ в Славянске, а позже и "народный мэр" оккупантов Владимир Павленко сказал, что боевики должны были изначально захватить Харьков на Пасху, после чего она начала писать письма и телеграммы тогдашнему премьеру Арсению Яценюку. 

"Они (силы Гиркина - ред.) сделали все это наспех, чтобы быстро. Они зашли к нам, а потом уже "сорвался" у них Харьков", - заявила она. 

Штепа сказала, что по словам Павленко после этого оккупанты "ее ненавидят только потому, что они не захватили Харьков". 

"То есть мне еще Харьков должен сказать, спасибо", - заявила она. 

В сети впрочем, слова Штепы восприняли с юмором. 

Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). 

20 января суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 19 марта

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Харьков, Славянск, Неля Штепа.
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