Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест

Орджоникидзевский районный суд Харькова в среду, 20 января, избрал меру пресечения бывшему мэру Славянска Неле Штепе, которая буквально недавно снова участвовала в местных выборах в качестве кандидата в градоначальники Славянска, несмотря на обвинения в сепаратизме, предъявленные ей ранее.

"Ходатайство прокурора об избрании Штепе Нелли Игоревне меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Применить к обвиняемой ... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта", - говорится в постановлении, которое вынесла судья Елена Глебко.

Согласно документу, Штепа должна находиться под домашним арестом с 22:00 до 5:00.

Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по существу на четверг, 28 января.

Как сообщал "Телеграф", ранее блогер и журналист Денис Казанский заявлял, что два главных конкурента Штепы на местных выборах в 2020 году также засветились в сотрудничестве с боевиками, но не понесли наказания.