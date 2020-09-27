Не только Штепа: стало известно, кто из кандидатов в мэры Славянска сотрудничал с сепаратистами

Блогер, журналист и представитель Украины от Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский прокомментировал информацию о том, что Нелю Штепу, которую обвиняли в сепаратизме, выдвинули на пост мэра Славянска.

"Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра - все трое коллаборанты", - написал Казанцев в Facebook.

Он отметил, что согласно опросам, после Штепы идут Павел Придворов от ОПЗЖ и действующим мэр Вадим Лях.

"Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного "референдума" и создание "славянской народной дружины" (так они пытались легализовать банду Гиркина). Причем, важно отметить, что их к этому никто не принуждал. Те, депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города", - отметил Казанцев.

Он отметил, что если Штепа провела некоторое время в СИЗО, то Придворова и Ляха даже никто не судил.

"Наглядная иллюстрация полной беспомощности государства и профнепригодности СБУ", - подытожил журналист.

Как сообщалось, Нелю Штепу, которая ранее обвинялась в сепаратизме зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска.

После удачной регистрации своей партии на выборах в меры Славянска, Штепа поделилась данной новостью в сети, что произвело бурю негодования со стороны пользователей соцсетей.