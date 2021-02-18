Морозы перед потеплением: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 19 февраля

В ночь на 19 февраля в Украине ожидается похолодание и отсутствие осадков, столбик термометра опустится до -20 -26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе страны (кроме Волыни и Ровенщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком и в районах на Востоке Украины предусматривается ночью -14 -20 градусов. В то же время на юге Украины и на Закарпатье -9 -15 градусов.

При этом днем 19 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -7 -12 градусов, на Западе и Юге -1 -7 градусов.

19-го февраля осадки в Украине будут маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там также ожидается сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. В ночь на 19 февраля в столице ожидается -18 -22 мороза.

Днем 19 февраля в Киеве предполагается около -10 градусов.

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в марте и апреле.