Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 19 февраля, православная церковь чтит память преподобного Вукола Смирнского, епископа.

Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, который поставил его первым епископом в церкви города Смирна (Малая Азия). Преподобный Вукол крестил многих язычников, открыл им глаза на истинную веру.

Скончался преподобный примерно в 100 году. На том месте, где расположена его могила, выросло миртовое дерево. Отличалось оно тем, что исцеляло больных.

В народе его прозвали Телятником, поскольку на этот период приходится отел коров. Говорили: "На Вукола народились жуколы" (телята, которые рождались в феврале).

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Народные приметы 19 февраля

Если мороз трещит - весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.

Холодный вукол - в марте тепло будет. И наоборот: чем теплее этот день, тем холоднее будет март.

Родившимся 19 февраля следует носить гематит или азурит.

Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он отыщет свою вторую половинку.

Что запрещено делать 19 февраля

Не выясняйте у беременной женщины пол ее будущего ребенка - навредите здоровью малыша.

Запрещено брать осколки от зеркал или стекол. В этот день они обладают негативной энергетикой.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 февраля украинцев ожидает похолодание.