Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
"Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
"Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)

Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 19 февраля, православная церковь чтит память преподобного Вукола Смирнского, епископа.

Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, который поставил его первым епископом в церкви города Смирна (Малая Азия). Преподобный Вукол крестил многих язычников, открыл им глаза на истинную веру.

Скончался преподобный примерно в 100 году. На том месте, где расположена его могила, выросло миртовое дерево. Отличалось оно тем, что исцеляло больных.

Вукол Смирнский

В народе его прозвали Телятником, поскольку на этот период приходится отел коров. Говорили: "На Вукола народились жуколы" (телята, которые рождались в феврале).

Стало известно, когда ожидается оттепель - прогноз погоды в ближайшие дни

Народные приметы 19 февраля

  • Если мороз трещит - весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.

  • Холодный вукол - в марте тепло будет. И наоборот: чем теплее этот день, тем холоднее будет март.

  • Родившимся 19 февраля следует носить гематит или азурит.

  • Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он отыщет свою вторую половинку.

Что запрещено делать 19 февраля

  • Не выясняйте у беременной женщины пол ее будущего ребенка - навредите здоровью малыша.

  • Запрещено брать осколки от зеркал или стекол. В этот день они обладают негативной энергетикой.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 февраля украинцев ожидает похолодание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба намекнул, что Байден настроен вмешаться в конфликт на Донбассе
02 Как Янукович "отблагодарил" зама Ермака за задержания активистов Майдана (документ)
03 "Инновации от Укрзализныци": в сеть попало курьезное фото из украинского поезда
04 Киевский мороз не помог "Динамо": видеообзор матча с "Брюгге"
05 "Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 18 февраля: &quot;подарок&quot; Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка &quot;евроблях&quot;
Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"
Вода из Украины &quot;вредна&quot;: оккупанты Крыма оправдались, как &quot;справляются&quot; с дефицитом
Вода из Украины "вредна": оккупанты Крыма оправдались, как "справляются" с дефицитом
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь