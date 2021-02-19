Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 19 февраля, православная церковь чтит память преподобного Вукола Смирнского, епископа.
Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, который поставил его первым епископом в церкви города Смирна (Малая Азия). Преподобный Вукол крестил многих язычников, открыл им глаза на истинную веру.
Скончался преподобный примерно в 100 году. На том месте, где расположена его могила, выросло миртовое дерево. Отличалось оно тем, что исцеляло больных.
В народе его прозвали Телятником, поскольку на этот период приходится отел коров. Говорили: "На Вукола народились жуколы" (телята, которые рождались в феврале).
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Народные приметы 19 февраля
Если мороз трещит - весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.
Холодный вукол - в марте тепло будет. И наоборот: чем теплее этот день, тем холоднее будет март.
Родившимся 19 февраля следует носить гематит или азурит.
Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он отыщет свою вторую половинку.
Что запрещено делать 19 февраля
Не выясняйте у беременной женщины пол ее будущего ребенка - навредите здоровью малыша.
Запрещено брать осколки от зеркал или стекол. В этот день они обладают негативной энергетикой.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 февраля украинцев ожидает похолодание.