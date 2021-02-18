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Готовил вторжение в Украину и захват Дебальцево: СБУ серьезно взялась за заместителя Шойгу

Готовил вторжение в Украину и захват Дебальцево: СБУ серьезно взялась за заместителя Шойгу
14:50 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Как сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-центр СБ Украины, подозрение Картаполову объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст.437 (ведение агрессивной войны);
  • ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

  • обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины;
  • принимал участие в организации вероломного убийства украинских военных у г.Иловайск во время их выхода по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,
  • обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в СБУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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СБУ, Россия, Подозрение, Андрей Картаполов, Замминистра обороны.
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