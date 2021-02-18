Готовил вторжение в Украину и захват Дебальцево: СБУ серьезно взялась за заместителя Шойгу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Как сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-центр СБ Украины, подозрение Картаполову объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст.437 (ведение агрессивной войны);

ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины;

принимал участие в организации вероломного убийства украинских военных у г.Иловайск во время их выхода по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,

обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в СБУ.